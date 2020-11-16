مراكش.. تنصيب لاقط هوائي للاتصالات بمحاذاة مدرسة ابتدائية يثير غضبا حقوقيا

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أمس الأحد، إن إحدى شركات الاتصالات، بترخيص من الجماعة القروية، سعادة، التابعة لعمالة مراكش، تعمل على تنصيب لاقط هوائي للاتصالات وسط حي أفاق الشعبي، ذي الكثافة السكانية المرتفعة.

وشددت الجمعية نفسها على أن “اللاقط يراد تثبيته بمحاذاة مدرسة الكوثر الإبتدائية، التي تضم ما يزيد عن 1200تلميذة وتلاميذ”، مشيرة إلى أنه “على الرغم من احتجاجات السكان، وأمهات، وأباء التلاميذ تصر الجماعة القروية، ومعها السلطات المحلية على الترخيص للشركة المعنية للقيام بالأشغال”.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عبر بلاغ لها، أنها “راسلت المسؤولين لتوقيف الأشغال، وسحب الترخيص باستغلال الملك العمومي، لما يشكله الأمر من أضرار صحية قد تصيب سكان الجوار للاقط، والأطفال المتمدرسين في مدرسة الكوثر”.

وعبرت الجمعية نفسها عن استغرابها مما أسمته “إصرار الجماعة القروية سعادة على التشبث بترخيص يضر بمصلحة السكان، ويمس حقهم في الصحة والأمان والسكينة”، ومن “صمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بعمالة مراكش، وعدم تحركهما لوقف هذه اللأشغال لما يشكله تنصيب اللاقط الهوائي من خطر، وتهديد حقيقي على صحة التلميذات، والتلاميذ خاصة أن موقع التثبيت محاذ لمدرسة ابتدائية، ذات حمولة جد مرتفعة”.

ودعت الجمعية نفسها إلى استحضار المصلحة الفضلى للطفل أولا، وحق الساكنة في محيط آمن خالي من كل ما من شأنه التأثير السلبي على حياتهم ويعرضهم للضرر المادي والنفسي، مطالبة بوقف تنصيب اللاقط الهوائي للاتصالات، والسير على ما أقره القضاء، واحترام حقوق السكان، وفي مقدمتهم التلميذات، والتلاميذ.

كما عبرت عن استعدادها “لسلك كافة المساطر، والإجراءات بما فيها اللجوء إلى القضاء كآلية لحماية حقوق الإنسان، وصيانتها، ورفع الضرر عن السكان، ومكونات المدرسة”.

