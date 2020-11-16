تقرير يكشف تفاصيل العلاقة بين الإخوان وإيران الراعي الأكبر للإرهاب

الإثنين 16 نوفمبر 2020

علاقات وطيدة تربط بين جماعة الإخوان الإرهابية، وبين النظام الإيراني الذي يوصف بالراعي الأكبر للإرهاب في العالم، والتي بدأت منذ تأسيس النظام الملالي في السلطة، وذلك ضمن العلاقات المشبوهة لجماعة الإرهابية مع إيران، وانحيازها الكامل لإيران وجرائمها في المنطقة.



وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، بالفيديو، عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذي لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران في المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسئولة في إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لمصالح إيران.

وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليس علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هي ذراع من أذرع إيران في المنطقة، وإيران تقدم دعم كامل للجماعة الإرهابية وتوفير كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة.