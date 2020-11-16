شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 7 أشخاص جراء حريق بمبنى سكني في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

لقي سبعة أشخاص، بينهم طفل في عامه التاسع، حتفهم ليل الأحد في حريق شب في مبنى سكني من أربعة طوابق في هونج كونج، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأدى الحريق في ضاحية ياو ما تي المكتظة بالعديد من المباني القديمة منخفضة الارتفاع، إلى إصابة 17 شخصا على الأقل، من بينهم سبعة في حالة حرجة، وفقا لشبكة "راديو وتلفزيون هونج كونج".

وأفادت الإذاعة بأن الحريق اندلع في وحدة بالطابق الأول، بينما كانت إحدى العائلات تحتفل بمهرجان الأضواء "ديوالي" الهندوسي. وذكرت الإذاعة أن المحققين يبحثون ما إذا كان موقع الحريق كان يستخدم كمطعم نيبالي غير مرخص.