شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالمياً تتجاوز‭54.22 ‬‭ ‬مليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصائيات أن أكثر ‭54.22‬ مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و315628‭ ‬حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.