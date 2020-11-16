شكرا لقرائتكم خبر عن أول مهمة للفضاء على متن مركبة خاصة والان نبدء بالتفاصيل

أ طلقت شركة سبيس إكس التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك رحلة إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأحد حاملة أربعة رواد في أول مهمة كاملة ترسل فيها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) طاقما إلى الفضاء على متن مركبة خاصة.

وانطلق الصاروخ فالكون 9 حاملا كبسولة الفضاء (كرو دراجون) المصممة حديثا من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووصف رائد الفضاء مايك هوبكنز الرحلة من داخل كرو دراجون بأنها مثيرة للغاية، وقال لأعضاء غرفة التحكم بعد نحو ساعة من الإطلاق "هناك الكثير من الابتسامات".

وحضر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس عملية الإطلاق، وقال إن أمريكا تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب "جددت التزامنا بقيادة استكشاف البشر للفضاء". كما قدم الرئيس المنتخب جو بايدن التهنئة على تويتر قائلا إن الإطلاق "شهادة على قوة العلم".