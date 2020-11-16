الرافدين يعلن اطلاق رواتب الحشد الشعبي

وقال المصرف في حديث لـ الخليج 365 إنه تم "اطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي"، مؤكدا ان "الصرف تم عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني".

واوضح، "بامكان المنتسبين استلام الراتب من شبكة الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات او من خلال مكاتب المنافذ الخاصة".