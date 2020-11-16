وقال المصرف في حديث لـ الخليج 365 إنه تم "اطلاق رواتب منتسبي الحشد الشعبي"، مؤكدا ان "الصرف تم عن طريق بطاقات الدفع الالكتروني".
واوضح، "بامكان المنتسبين استلام الراتب من شبكة الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات او من خلال مكاتب المنافذ الخاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يعلن اطلاق رواتب الحشد الشعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.