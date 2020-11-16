فقط.. الصين تسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة تعود لقادمين من الخارج. وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، ارتفاعا من 6 حالات في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19، في البر الرئيسي الصيني 86346 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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