الرافدين يعلن توزيع رواتب دوائر النقل والصناعة والنفط

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة ممنه، "تم توزيع رواتب موظفي بعض دوائر وزارات النقل والصناعة والنفط والاتصالات من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".



واشار البيان الى ان "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة وبإمكان الموظفين تسلم رواتبهم في اَي وقت ومن اَي مكان يتواجدون فيه".

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