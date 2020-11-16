ضبط 3 عجلات محملة بضاعة بدون علامة تجارية في منفذ زرباطية

وقالت الهيئة فيبيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنها تمكنت في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط من ضبط عجلات عدد 3 محملة بمادة (كاربونات الكالسيوم) والمنجزة معاملتها الكمركية من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".واوضحت الهيئةى، "إذ تمكنت شعبة البحث والتحري هيأتنا من ضبط العجلات خارج الحرم الكمركي عند سيطرة الخروج بعد تدقيق معاملتها ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين عدم وجود علامة تجارية (ليبل) يثبت فيها اسم المادة وبلد المنشأ، وان البضاعة معبأة بأكياس ورقية غير موسومة، وذلك يعد مخالفة كمركية (غش تجاري)".

وتابعت، "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه المخلص الكمركي ولجنة الكشف الكمركي منجزي المعاملة خارج الضوابط إلى قاضي تحقيق محكمة بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".