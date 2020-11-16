وفد سعودي إلى العراق.. شراكة استراتيجية بين الرياض وبغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ وفد سعودي يضم عددا من أعضاء مجلس وزراء المملكة برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد. بدأ وفد سعودي يضم عددا من أعضاء مجلس وزراء المملكة برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد. مفتي السعودية وضربة جديدة للإخوان.. الثالثة خلال أيام يلتقي الوفد السعودي مسؤولين عراقيين، على رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. مفتي السعودية: جماعة الإخوان ضالة ولا تمت للإسلام بصلة



الزيارة تحمل في طياتها الكثير ، وفضلا عما ينتج عنها من اتفاقيات تصبح في صالح البلدين، فهي توجه رسالة قوية لأطراف إقليمية لا تريد استقرارا في المنطقة.



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