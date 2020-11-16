الحكومة الإثيوبية تنفي عقد مفاوضات مع "تجراي" بأوغندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الحكومة الإثيوبية صحة ما تداولته وسائل إعلام بشأن مفاوضات مقررة مع جبهة تحرير تجراي في أوغندا اليوم الإثنين.

وقال فريق الطوارئ الإثيوبية التابع للحكومة الفيدرالية في بيان إن ما تم تداوله في مختلف وسائل الإعلام بشأن مفاوضات ستتم مع جبهة تجراي في أوغندا غير دقيقة.

وأضاف أن "فريق الطوارئ الإثيوبي يؤكد عدم صحة ودقة ما تتداوله وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، مشددا على مواصلة الحكومة والجيش الوطني في فرض سيادة القانون وهيبة الدولة بإقليم تجراي.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد أوردت خبرا بأن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يطلق اليوم الإثنين وساطة في بلاده بين الحكومة الإثيوبية وإقليم تجراي.

وأفادت تلك الوسائل بأنه من المرتقب أن يصل إلى أوغندا، الإثنين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين حسن الذي يشغل أيضا وزارة الخارجية وممثلون لـ"جبهة تحرير تجراي" التي تحكم المنطقة، على أن يلتقوا الرئيس موسيفيني.