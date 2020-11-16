انطلاق مؤتمر "الدفاع الإماراتية" لمواجهة "عصر الأوبئة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق اليوم الإثنين المؤتمر السنوي لوزارة الدفاع الإماراتية تحت عنوان "دور الدفاع في المرونة الوطنية ما بعد 2020".

ويتصدر "عصر الأوبئة" ملفات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، ضمن سلسلة مؤتمرات "القادة لحروب القرن الواحد والعشرين"، ويعقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويتضمن برنامج المؤتمر كلمة رئيسية سيلقيها محمد بن أحمد البواردي، وتليها كلمة رئيسية لوزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس.

كما ستعقد حلقة نقاشية تفاعلية حول موضوع "دور الدفاع في المرونة الوطنية ما بعد 2020، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين.

ويناقش الدكتور مائير إلران، رئيس برنامج الأمن الداخلي في معهد دراسات الأمن الوطني في جامعة تل أبيب، محورا تحت عنوان "المرونة الوطنية وطبيعة التهديدات في البيئة الحديثة".

كما سيناقش مايك بوش، رئيس العمليات في فريق الاستجابة الحكومي الشامل لجائحة كوفيد-19 التابع لمجلس رئاسة الوزراء النيوزيلندي، محور تعبئة الحكومة والمرونة الوطنية لجائحة كوفيد-19، والدروس المستفادة من الجائحة فيما يتعلق بإدارة الأزمات في المستقبل"

وتستعرض العميد الركن الدكتورة عائشة الظاهري، قائد سلاح الخدمات الطبية في القوات المسلحة الإماراتية، خلال المؤتمر، دور المؤسسات الدفاعية في دعم الاستجابات الوطنية للتهديدات غير العسكرية ومساهمة القوات المسلحة لدولة الإمارات في المرونة الوطنية لجائحة كوفيد-19.

وتتمثل أهداف المؤتمر في تسليط الضوء على الصمود الوطني في عصر الأوبئة، ويستعرض عدة محاور، منها: مناقشة التهديدات المعاصرة وبينها: كوفيد-19، وتغير المناخ، والهجرة غير النظامية، وما تشكله من تحديات للحياة الاعتيادية.

كما يسعى المؤتمر إلى استكشاف مفهوم المرونة الوطنية في سياق التهديدات المعاصرة، وكيف يمكن بناؤها وتعزيزها، كما سيتم استعراض الدور الهام للمؤسسة الدفاعية ومساهمتها في إعداد القدرة الوطنية وتسليحها بالمرونة لدعم الاستجابة ومجابهة التهديدات غير العسكرية، إلى جانب تسليط الضوء على مساهمات القوات المسلحة لدولة الإمارات في المرونة الوطنية والجهود الحكومية لدولة الإمارات في مكافحة جائحة كوفيد -19.

ومؤتمر "دور الدفاع في المرونة الوطنية ما بعد 2020" يأتي مكملاً لسلسلة مؤتمرات "القادة لحروب القرن الواحد والعشرين"، التي تنظمها وزارة الدفاع الإماراتية منذ عام 2016.

وتهدف هذه السلسلة إلى إعداد قادة المستقبل القادرين على تحقيق الاستباقية والاستشراف وسرعة التكيف للاستجابة للتحديات الناشئة من خلال تسليحهم بأحدث الرؤى في مجالات الأمن والدفاع، وتحقيقاً لمساهمة وزارة الدفاع في إنتاج المعرفة الاستراتيجية الضرورية في المجالات المستقبلية، وتبادل الخبرات لضمان تحقيق الأهداف الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.