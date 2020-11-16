وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن عمر يناهز 80 عاما

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توفي وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن عمر يناهز 80 عاما، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية، فجر الإثنين. وأفاد التلفزيون السوري الرسمي ووكالة الأنباء السورية (سانا)، في نبأ عاجل، بأن وزارة الخارجية والمغتربين نعت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم. وتولى المعلم منصب وزير الخارجية منذ 11 فبراير/ شباط عام 2006، وولد المعلم في 17 يوليو/ تموز عام 1941، في دمشق، بحسب موقع وزارة الخارجية السورية.

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