شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترمب على تويتر: لقد فزت في الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته فوزه في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وكتب ترمب عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الإثنين، 16/تشرين الثاني/2020: لقد فزت في الانتخابات. ويأتي إصرار ترمب رغم إعلان فوز منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن.

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