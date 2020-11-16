سياسي عراقي يشن هجوماً عنيفاً على أسامة النجيفي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، أن رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي فشل في احياء تجمع “الهولوكوست” الجديد، وذلك في اشارة الى مشروع النجيفي بتشكيل ما يسمى بـ”جبهة الانقاذ”.



وقال الشابندر في تغريدة على صفحته بتويتر إنه “مرةً اخرى يفشل السيد اسامة النجيفي و من معه من المفلسين في احياء مشروعه.

وأضاف الشابندر ان فشل المشروع جاء بعد “رفض القوى و الشخصيات الوطنية الانخراط بهذا التجمع المشبوه”.