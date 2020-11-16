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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سياسي عراقي يشن هجوماً عنيفاً على أسامة النجيفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اعتبر السياسي العراقي عزت الشابندر، أن رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي فشل في احياء تجمع “الهولوكوست” الجديد، وذلك في اشارة الى مشروع النجيفي بتشكيل ما يسمى بـ”جبهة الانقاذ”.
وقال الشابندر في تغريدة على صفحته بتويتر إنه “مرةً اخرى يفشل السيد اسامة النجيفي و من معه من المفلسين في احياء مشروعه.
وأضاف الشابندر ان فشل المشروع جاء بعد “رفض القوى و الشخصيات الوطنية الانخراط بهذا التجمع المشبوه”.
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