شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ليل الاثنين، عن عمر ناهز 79 عاماً، حسبما أعلن التلفزيون الرسمي السوري. وذكرت قناة الإخبارية السورية: «وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم». وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا»، إن «وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم». ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب الوفاة، لكن المعلم كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات؛ بسبب مشكلات في القلب. وعُيّـن المعلم وزيراً للخارجية في عام 2006، وشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.

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