شاهد.. باحث سياسي: علاقة تركيا وإيران والإخوان «مشبوهة»

قال يوسف عبد القادر، الباحث في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إن التعاون "الإيراني التركي الإخواني" في ملف دعم الإرهاب شيء متوقع وطبيعي، حيث إن الثلاثة يعملون بنفس الأيديولوجية، موضحًا أن الأطراف الثلاثة مصالحهم واحدة.

وأضاف "عبد القادر"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن المجتمع الدولي ربما يدعو لاتخاذ موقف من الدعم التركي للجماعات الإرهابية، وكذلك موقفًا من كافة الدول الداعمة للإرهاب، موضحًا أن منظمات المجتمع المدني ستنظر في كافة الاتهامات الموجهة لتركيا، كونها أكثر دولة تدعم الإرهاب.

وأشار الباحث في المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إلى أنه من المتوقع زيادة العقوبات على تركيا في الكثير من المجالات، كما أن الاتحاد الأوروبي قائم بالفعل بتعيين لجنة لبحث العقوبات وتحديد الأشخاص والكيانات والمنظمات التركية التي سيفرض عليها عقوبات.

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