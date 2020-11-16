الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين إن البر الرئيسي سجل ثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس نزولا من 13 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض ارتفاعا من ست حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 86346 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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