بوريس جونسون يخضع للعزل بعد مخاطته مصاباً بكورونا

سيف اليزيد - أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس أن السلطات الصحية طلبت من جونسون عزل نفسه ذاتيا بعد مخالطته شخصا تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون في حالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بالفيروس .. مضيفا أنه سيواصل القيام بمهام عمله من الحجر.

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