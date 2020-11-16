الإعصار "إيوتا" يزداد قوة ويتوجه صوب أميركا الوسطى

سيف اليزيد - ازدادت قوة الإعصار إيوتا ليتحول إلى الفئة الثانية على مقياس الأعاصير مع اتجاهه صوب أميركا الوسطى التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار إيتا في حين توقع خبراء أن يدفع موسم العواصف الذي لم يسبق له مثيل هذا العام المزيد من الناس إلى الهجرة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إنه رصد إيوتا يوم الأحد على بعد 410 كيلومترات من سواحل نيكاراجوا وهندوراس مصحوبا برياح سرعها القصوى 161 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز إن من المتوقع أن يجلب الإعصار رياحا مدمرة وأمواجا عاتية وأمطارا غزيرة على أميركا الوسطى.

وتحذر السلطات من أن إيوتا قد يفاقم الدمار الهائل الذي خلفه الإعصار إيتا الذي ضرب المنطقة قبل أسبوعين محدثا فيضانات وانهيارات طينية دمرت محاصيل وأودت بحياة العشرات في منطقة شاسعة تمتد من بنما حتى جنوب المكسيك.

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