سوريا.. الإعلان عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم

أعلنت وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري، اليوم الاثنين، وفاة نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وليد المعلم.



ونشرت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام "سانا" في خبر عاجل على صفحتها بـ"تويتر" نبأ وفاة المعلم، دون أن تذكر الأسباب.



والمعلم من مواليد دمشق عام 1941، والتحق بوزارة الخارجية السورية في العام 1964، وعمل في عدد من البعثات الدبلوماسية.



وفي عام 1990 عُين سفيرا لدى الولايات المتحدة وذلك لغاية 1999، وعين في مطلع العام 2000 معاونا لوزير الخارجية.



وعُين وزيرا للخارجية بتاريخ 11 شباط/ فبراير 2006، حيث بقي في منصبه حتى وفاته.



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