شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة وزير خارجية النظام السوري “وليد المعلم” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات أعلن التليفزيون الرسمي السوري، عن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن عمر ناهز 79 عاما. وذكرت قناة الإخبارية السورية :”وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم”. Advertisements وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن “وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم”. ولم ترد بعد تفاصيل عن سبب الوفاة، لكن المعلم كان يعاني من تدهور حالته الصحية منذ سنوات بسبب مشكلات في القلب. وعُين المعلم وزيرا للخارجية في عام 2006 وشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.

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