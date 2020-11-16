شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اللقاح.. يهزم كوفيد بـ «الضربة القاضية» ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 8:16 صباحًا, 16 نوفمبر 2020 م المناطق_وكالات اللقاح اقترب.. الغالبية العظمى من سكان الدول التي تتلظى بجحيم كوفيد-19 ليس لديهم شيء يعلقون عليه أملهم سوى ظهور لقاح يستطيع أن يوقف تفشي فايروس كورونا الجديد. غير أن العلماء الغربيين يجمعون على أن اللقاح لن يكون وصفة سحرية تؤدي إلى زوال الجائحة في غمضة عين. ويرون أن على الحكومات أن تبدأ تنوير شعوبها بشأن خططها لتوزيع اللقاح، خصوصاً أن لقاح فايزر- بيونتك الواعد يتطلب شراء وإنشاء مستودعات مجمدة بدرجة حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر. كما أنه حتى في حال توافر اللقاح، وتوزيعه بسلاسة، ستظل الأمم بحاجة إلى إجراءات الإغلاق، والتباعد الجسدي والاجتماعي، للحفاظ على معدلات العدوى الفايروسية تحت السيطرة، فيما تتواصل جهود العلماء الآخرين الرامية لابتكار دواء ناجع يكتب النهاية للوباء. كما أن العلماء يشيرون إلى ضرورة وضع احتمال مهم بعين الاعتبار، فقد لا تنجح جرعة اللقاح في إحداث النتيجة المطلوبة. وسيعني ذلك أنه لا بد للحكومات من أن تكون لديها تدابير بديلة أخرى للتطبيق، ريثما تتوافر حلول شاملة لفعالية اللقاح. ومع أن هناك أكثر من 7 أو 8 لقاحات واعدة، إلا أن ثمة إجماعاً على أن أكثرها فعالية قد لا يكون بمتناول الناس قبيل ربيع العام 2021.

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