شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب مغرّداً : سأفوز بالانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

غرّد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في حسابه الشخصي مرة أخرى حول تأكيد فوزه بالانتخابات التي فاز بها منافسه الديموقراطي جو بايدن. وكانت إدارة منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قد وضعت إشعاراً على تغريدة الرئيس ترامب ذكرت فيها بأن الجهات الرسمية قد وصفت الانتخابات السابقة بشكل مختلف ، في إشارة منها إلى تأكيد المنصة على فوز بايدن بالانتخابات الامريكية.

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