بعد المقبرة.. أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية منذ 25 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، علنا لأول مرة منذ 25 يوما، وسط تكهنات مستمرة بشأن صحته. وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إن كيم ترأس، الأحد، اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الذي ناقش "مسألة زيادة تشديد نظام الطوارئ لمكافحة الوباء" وسط تفشي جائحة فيروس كورونا. ووفقا للوكالة، فإن هذا يعد أول ظهور علني لكيم منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول، عندما ذكرت تقارير أنه زار مقبرة في مقاطعة بيونج يانج الجنوبية.

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