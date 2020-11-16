"الكركرات" تستعيد هدوءها.. سيطرة أمنية مغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعادت منطقة الكركرات، جنوبي المغرب، هدوءها المعتاد، بعد يومين من تدخل القوات الملكية لطرد مليشيات "البوليساريو"

ووفق وكالة الأنباء المغربية "بدا الوضع هادئا للغاية، الأحد، في هذه المنطقة العازلة البالغ طولها 3,8 كيلومترات، والتي تفصل بين الحدود المغربية والموريتانية".

وأوضحت أن الهدوء يعود إلى "الحزام الأمني ​​الذي أقامته القوات المسلحة الملكية لمنع أي محاولة تسلل إلى المنطقة من طرف قطاع الطرق القادمين من الحمادة".

وأشارت إلى قيام فريق من الصحفيين، صباح الأحد، بجولة مشيا على الأقدام في المنطقة دون حراسة، في إشارة إلى سيطرة أمنية كاملة على المعبر.

ولفتت إلى أن "الهدوء لا يقطعه سوى ضجيج محركات شاحنات نقل البضائع التي استأنفت نشاطها، بعد إعادة فتح المركز الحدودي وإرساء حركة التنقل المدني والتجاري بين المغرب وموريتانيا".



وتوجه سائقو الشاحنات المغاربة والأجانب، الذين عرقلت أعمال قطع الطريق التي قامت بها مليشيات "البوليساريو" سيرهم، نحو المركزين الحدوديين، المغربي والموريتاني، للقيام بالإجراءات الخاصة بالشرطة والجمارك والعبور.

وكان المغرب أعلن، الجمعة، انطلاق عملية عسكرية بمنطقة "الكركرات" الحدودية بعد استفزازات من قبل مليشيا "البوليساريو".

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وقالت الخارجية المغربية، في بيان: "أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة لمليشيات البوليساريو في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، قرر المغرب التحرك في احترام تام للسلطات المخولة له".

قبل أن يعلن الجيش المغربي أن معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا، أصبح آمناً بشكل كامل.

وأشار إلى أنه أنه أصبح آمنا من خلال حزام أمني، ووفقاً لقواعد واضحة تقوم على مبدأ عدم الاحتكاك بأي مدني.



وأصدرت القوات المسلحة الملكية بيانا، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، جاء فيه، أن مُسلحين تابعين لمليشيات البوليساريو، قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة الملكية التي اضطرت للرد، وأجبرت العناصر على الفرار، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد أكدت تمسك المملكة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدة أن العملية التي قام بها الجيش تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار.

ومنذ أغسطس/آب الماضي، تتعمد مليشيات البوليساريو القيام باستفزازات مُتتالية بمنطقة الكركرات الحدودية، عبر إيفاد عناصر تابعة لها إلى المعبر، وعرقلة حركة الأشخاص والبضائع.

