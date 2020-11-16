كاتب تركي يواجه أردوغان بحقيقته : أنت مشكلة البلاد الأولى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واجه الكاتب التركي المعروف حسن جمال، الرئيس رجب طيب أردوغان، بحقيقته، مؤكدا أنه "مشكلة البلاد الأولى وأن الطريق أمامه مسدود".



وقال جمال، في مقال، نقلته صحيفة "زمان" التركية، إن "أردوغان مهما فعل أو قال فهو عبث، لأنه نفسه هو أزمة تركيا الحقيقية، لأن هذا هو نظام الرجل الواحد".

وحول مدى تأثير استقالة صهر أردوغان براءت ألبيرق على الاقتصاد، أكد الكاتب التركي أن "الاستقالة لن تمكن أردوغان من حلّ أي مشكلة".

وأشار الكاتب إلى أن "أردوغان مرعوب من الاقتصاد التركي، لأن المسار مخيف، والأفق أمامه مسدود، لأنه يسيطر على كل شيء، والمسؤول الأول والأخير، وهذه حقيقة نظام حكم الرجل الواحد".

وذكر الكاتب أردوغان بما اقترفه بحق رؤساء الجمعيات الاقتصادية، وهم من كان بإمكانهم إنقاذ اقتصاد البلاد، حينما نعتهم بـ"الإرهابيين والخونة"، لمجرد نصحهم له بـ"الالتزام بالقانون والدستور لإنعاش الاقتصاد".

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ولفت الكاتب إلى أن "تصورات أردوغان غير الواقعية عن الاقتصاد هي التي تقف وراء الأزمة الحالية في البلاد".

يذكر أن إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي انخفض في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمقدار 3.172 مليار دولار، ليصل إلى 41 مليارا و914 مليون دولار، وفق الإحصاءات المالية والمصرفية الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي.

وبلغ عجز الحساب الجاري لتركيا ملياري دولار و 364 مليون دولار، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، في حين بلغ 27 مليارا و539 مليون دولار، على مدار 12 شهرا.

وفقدت الليرة التركية نحو 35% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري، بعد فشل السياسات النقدية لنظام رجب أردوغان في وقف نزيف العملة.

وارتفع معدل التراجع بعدما أبقى البنك المركزي التركي في أكتوبر/تشرين الأول على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.