وزارة الزراعة العراقية تنفي أي اتفاق مع السعودية حول الاستثمار الزراعي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

نفى وزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي أي اتفاق مع السعودية للاستثمار الزراعي في الاراضي الصحراوية بجنوب وجنوب غرب العراق.

وقال محمد کریم الخفاجي، في الاشارة الى مارددته الاوساط العراقية حول اتفاق مع السعودية بشأن الاستثمار في المناطق الصحراوية العراقية المحاذية لهذا البلد، إن السعودية كانت تخطط للاستثمار في مناطق الصحراء الغربية واراضي محافظتي المثنى والنجف الاشرف.

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وأضاف: إن السعودية خططت لانشاء قطب زراعي وتربية المواشي على ارض تبلغ مساحتها نحو 50 الى 60 الف دونم (الدونم يكافئ 2500 متر مربع) والذي يحتاج الى مشروع اروائي على مدى 50 عاماً.

وتابع: خطّط السعوديون للاستثمار بحجم مليار دولار في كل مشروع الا ان وزارة الري العراقية أعلنت ان تأمين مياه للارواء بهذا الحجم غير ممكن.

وأوردت وكالة انباء العهد عن الخفاجي قوله: إنه على هذا الاساس لم يتم التوصل الى أي اتفاق مع السعودية حول تنفيذ مشاريع استثمارية.