رئيس مدينة بلطيم في كفر الشيخ :تطهير المدارس والمصالح الحكومية لمواجهة كورونا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال اللواء أحمد السنوسي عبدالله، رئيس مركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، إنه يجرى تطهير المدارس، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، والأسواق، والشوارع الرئيسية، والفرعية بالمدينة، والقرى، وذلك في ظل الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، الأحد، أن مجلس مدينة بلطيم يشن حملة تطهير كاملة في كافة المرافق، والقطاعات الحكومية، والطرق، والشوارع العامة، والفرعية، وأماكن تجمعات المواطنين، وسوق الجملة، والقطاعى، ومواقف السيارات.

ووجه المواطنين، والعاملين بالمصالح الحكومية، والخدمية، ووسائل المواصلات، والمدارس، ودور العبادة، وغيرها بتطبيق الإجراءات الوقائية، والإحترازية والتباعد الاجتماعي، والألتزام بالمسافات الأمنة، وارتداء الكمامات الواقية، واستخدم المطهرات، والمعقمات، ومنع التجمعات، والأفراح والمآتم، وعدم إقامة المؤتمرات، والندوات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.