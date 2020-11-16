حدث ليلاً| 220 إصابة بكورونا و رسالة جديدة من وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحدث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بيان كورونا ليوم الأحد.. الصحة: 220 إصابة جديدة و11 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101046 حالة حتى اليوم.

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"عدد إصابات كورونا بالمدارس وحقيقة رفع الغياب".. 13 رسالة جديدة من وزير التعليم

وجّه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عدة رسائل لأولياء الأمور والطلاب، حول العام الدراسي الجديد، وإصابات كورونا في المدارس.

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عوض تاج الدين: لقاح كورونا لن يمنع المرض والوقاية لها الأولوية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الوقاية لها الأولوية وإن التطعيم لن يكون حلا سحريًا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن تطعيمات الإنفلونزا قد تقلل الإصابة واحتمالية المضاعفة ولكنها لا تعطي مناعة بنسبة 100% ولا تمنع المرض.

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مبتكر لقاح فايزر: عودة الحياة لطبيعتها بحلول الشتاء

قال مبتكر اللقاح الرائد لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) إن إطلاق لقاح الشامل على مستوى العالم قد يساعد في إعادته إلى طبيعته بحلول الشتاء المقبل.

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مصر تدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

دانت وزارة الخارجية الأحد قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة في القدس، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط بلطجي الهرم بطل واقعة ضرب "بائع الخضروات"

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تضمن التعدى على بائع خضروات بالجيزة .

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أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 11 مليونا مع تصاعد الموجة الثالثة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 11 مليون حالة يوم الأحد، وفقًا لإحصاء صادر عن جامعة جونز هوبكنز، حيث تسيطر على البلاد موجة ثالثة من الجائحة.

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وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن 79 عامًا

نعت وزارة الخارجية والمغتربين، وفاة وزير الخارجية وليد المعلم، عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

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أزمة تيجراي.. كيف وصلت إلى ما هي عليه وما هو الحل؟

منذ وصول رئيس الوزراء آبي أحمد الحاصل على جائزة نوبل للسلام، إلى السلطة في 2018 شهدت إثيوبيا تغييرات عدة، لعل أبرزها التوصل لاتفاق سلام مع إريتريا المجاورة، التي خاضت معها حربًا دموية قبل عقدين.

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الرئيس الجزائري يقترب من العودة إلى بلاده

اقترب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من العودة إلى بلاده بعد الرحلة العلاجية التي قادته إلى ألمانيا منذ نهاية اكتوبر الماضي، على إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

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