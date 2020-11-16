وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم

سيف اليزيد - أعلن التلفزيون الرسمي السوري في وقت مبكر اليوم الاثنين وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.

ولم ترد بعد أي تفاصيل عن سبب الوفاة.

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