شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد إنها سجلت 14134 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و140 وفاة. وسجلت البرازيل في المجمل خمسة ملايين و863093 حالة إصابة و165798 وفاة.

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