"دنب" تقتل 4 إرهابيين بينهم قيادي جنوبي الصومال‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الصومالي، مساء الأحد، مقتل 4 إرهابيين بحركة الشباب بينهم قيادي في عملية عسكرية نوعية جنوب البلاد.

وجرت العملية في منطقة غمبولي بمحافظة شبيلى الوسطى واستهدفت مخبأ للإرهابيين، وفق بيان للجيش.



وأوضح البيان، الذي نقله موقع إذاعة صوت الجيش أن "قوات دنب الصومالية الخاصة نفذت عملية عسكرية نوعية مخططة مسبقا".

وأشار إلى أن العملية استهدفت ملاحقة عناصر من الشباب الإرهابية، وأوقعت قياديا إرهابيا يدعى محمد سليمان غعمي وكان مسؤول نشر الفكر الإرهابي في المحافظة، إضافة إلى ثلاثة عناصر أخرى.

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وصعد الجيش الصومالي مؤخرا عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة جنوب ووسط البلاد.

وتخوض الحكومة في الصومال حربا ضد مليشيات الشباب منذ أكثر من عقد بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال المعروفة بأميصوم وقيادة القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم.

و"دنب" هي قوات مدربة أمريكيا بهدف دحر المجموعات الإرهابية في الصومال وتم تأسيسها عام 2014.