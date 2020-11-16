مايا ساندو.. المعارضة المؤيدة لأوروبا رئيسة لمولدوفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فازت مايا ساندو، مرشحة المعارضة المؤيدة لأوروبا، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في مولدوفا.
وحصلت ساندو على 56 بالمئة من الأصوات، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
فيما حصل الرئيس الحالي المؤيد لروسيا، إيجور دودون، على 43 بالمئة من الأصوات بعد فرز 99 بالمئة منها، وفقا للنتائج الأولية.
وشهدت مولدوفا، الجمهوريّة السوفياتيّة السابقة التي يبلغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة وتقع بين رومانيا وأوكرانيا، أزمات سياسيّة متكرّرة في السنوات الأخيرة وعمليّة احتيال مصرفي واسعة تتعلّق بنحو مليار دولار، أي ما يعادل 15 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
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