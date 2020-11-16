ترامب يتوعد بايدن بدعاوى قضائية "كبيرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، برفع دعاوى قضائية "كبيرة" للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، إنه سيرفع قريبا دعاوى قضائية حول شبهات فساد طالت الانتخابات التي هزمه فيها جو بايدن، على الرغم من خسارة حملته معارك قضائية عديدة على النتائج.

وأضاف: "هناك العديد من القضايا المرفوعة في جميع أنحاء البلاد ليست قضايانا، بل قضايا الأشخاص الذين شهدوا انتهاكات مروعة في الانتخابات".

وتابع: "ستُرفع قريبا قضايانا الكبيرة التي تُظهر عدم دستورية انتخابات 2020 والغضب من أمور حدثت لتغيير النتيجة".

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وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: "لقد فاز لأن الانتخابات زورت"، ما اعتبره البعض إقرارا بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية.

قبل أن يغرد مجددًا لإزالة اللبس: "لقد فاز فقط في عيون إعلام الأخبار المزيف. لم أعترف بأي شيء!، لدينا طريق طويل لنسلكه. كانت انتخابات مزورة".

والجمعة الماضي، أكد الديمقراطي جو بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.

جاء ذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، نتائج الفرز في ولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية المتبقيتين.