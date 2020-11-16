الجزائر وكورونا.. قيود جديدة تشمل زيادة ساعات الحظر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت الجزائر، الأحد، قيودا جديدة من بينها غلق قاعات الرياضة والفضاءات الترفيهية والشواطئ في ظل ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وتحدث بيان لمجلس الوزراء عن "مرحلة مقلقة" في البلاد من الناحية الوبائية، داعيا الجزائريين إلى "المزيد من التعبئة والانضباط للحد من انتشار الوباء".

كما تم توسيع حظر التجول المفروض من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا (19,00-04,00 ت غ) ليشمل 32 ولاية من بين 48.

وتقرر أيضا أن تُغلق اعتبارا من الثلاثاء ولخمسة عشر يوما "القاعات المتعددة الرياضات والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية"، وفق البيان.

ويجب طوال هذه الفترة أن توقف بعض المتاجر نشاطها على الساعة الثالثة بعد الظهر (14,00 ت غ)، ومن أبرزها محال بيع المعدات الكهربائية المنزلية وقاعات الحلاقة للرجال والنساء.

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وصار على المطاعم والمقاهي قصر نشاطها في البيع للاستهلاك الخارجي، وهي أيضا مجبرة على الإغلاق الساعة الثالثة بعد الظهر.

والجزائر إحدى أكثر دول إفريقيا تضررا من الجائحة، وتسجل بشكل شبه يومي إصابات متزايدة (أعلاها 867 إصابة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري).

وأحصيت في الإجمال نحو 68 ألف إصابة منذ تسجيل أول حالة في 25 فبراير/شباط، بينها أكثر من 2100 وفاة، وفق أحدث أرقام وزارة الصحة.

وذكّرت الحكومة أيضا بأنه يُمنع إجراء كل التجمعات، وكذلك التظاهرات السياسة، لأنها "عوامل لانتشار الوباء"، ولا تزال حدود الجزائر مغلقة منذ 17 مارس/آذار الماضي.