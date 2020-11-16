الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية « من أجل مصر».. و9ملايين و289 ألفا و166 شاركوا بالمرحلة الثانية للانتخابات.. والشكاوى الواردة «غير مؤثرة»

أكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا .

وأضاف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن القائمة الوطنية فازت فى الدائرة الأولى والثالثة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة .

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة التصويت 13 محافظة، ضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب كالأتى:

عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين الـ 13 محافظة: 31 مليونا و438 ألفا و127 ناخبا.

عدد الناخبين الحاضرين: 9 ملايين و289 ألفا و166 ناخبا.

عدد الأصوات الصحيحة للنظام الفردى: 8 ملايين و332 ألفا و214 صوتا.

عدد الأصوات الباطلة للنظام الفردى: 956 ألفا و952 صوتا.

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عدد الأصوات الصحيحة للقوائم: 7 ملايين و730 ألفا و456 صوتا.

عدد الأصوات الباطلة للقوائم: مليون 585 ألفا و710 صوتا.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

كد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه كانت هناك بعض الشكاوى وردت للهيئة، وتم الرد عليها بعد فحصها، وكانت غير مؤثرة فى العملية الانتخابية، باستثناء مخالفة واحدة لضوابط الدعاية الانتخابية، وهى قيام أحد المرشحين بتعليق لافتات داخل مستشفى أحمد ماهر التعليمى.

وأضاف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت بتأمين من الشرطة المصرية، وانتظم العمل باللجان الفرعية، موضحًا أن القانون وضع من الإجراءات الكفيلة بضمان نزاهة و سلامة الانتخابات.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارًا من 18 حتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل أيام 23 و24 نوفمبر الجاري.