ترامب يحيّر العالم.. الرئيس الأمريكي يعترف بفوز بايدن لأول مرة.. ويتراجع!

اعترف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لأول مرة، بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن سبب ذلك يعود إلى تزوير نتائج التصويت.

وجاء هذا في تغريدة نشرها ترامب اليوم، الأحد، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" تعليقاً على تقرير تلفزيوني لقناة "فوكس نيوز" تساءل فيه المذيع بشأن كيفية فوز بايدن في التصويت وأشار إلى أن بايدن "كان مقتنعا بأنه سيخسر" قبيل الانتخابات.

وقال ترامب في تغريدته: "فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة.. لم يسمح للمراقبين والملاحظين بالتواجد .. الأصوات تم احتسابها من قبل شركات يملكها اليسار الراديكالي مثل دومينين ذات السمعة السيئة والمعدات الرديئة والتي لم تعتبر مؤهلة في تكساس التي فزت بها بفارق كبير.. بالاضافة الى الاعلام المزيف والصامت وغير ذلك الكثير".

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وحتى الآن، يصر ترامب على رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام بايدن، على الرغم من تأكيد الإحصاءات حصد المرشح الديمقراطي دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي.

وخلال الأيام الأخيرة، أعلن ترامب عن وقوع "عمليات تزوير" خلال التصويت، فيما رفعت حملته سلسلة دعاوى قضائية بشأن عملية فرز الأصوات.

وعلى الرغم من تهنئة الكثيرين من الزعماء الأجانب لجو بايدن بالانتصار المفترض، لم يتم الإعلان رسمياً حتى الآن عن الفائز في السباق الانتخابي.