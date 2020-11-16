الإمارات تمنح «الإقامة الذهبية» لفئات من المقيمين

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، عن منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لفئات من المقيمين في الإمارات.
وقال بن راشد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات للفئات التالية: جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة، كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".
وأضاف بن راشد في تغريدة أخرى: "كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم".
وتابع: "هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات، والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات".
وكان حاكم دبي قد أطلق في مايو 2019، نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية"، والذي يوفر إقامة دائمة للمستثمرين، وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون.
وأوضح بن راشد حينها، أن الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة في الإمارات قد وصل عددهم إلى 6800 مستثمر، ويبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم.
وأشار إلى أنه سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات.
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