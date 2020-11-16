آبي أحمد: إثيوبيا قادرة على حسم الصراع في تيجراي بمفردها

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن بلاده "قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في ولاية تيجراي المتمردة بنفسها".

جاء ذلك في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد.

ويأتي إعلان آبي أحمد بعد ساعات من إعلان قائد قوات تيجراي المتمردة دبرصيون جبراميكائيل أن قواته تقاتل قوات من إريتريا المجاورة بالإضافة إلى القوات الإثيوبية.

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وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس إقليم تيجراي الإثيوبي، ديبريتسيون غيبريمكاييل، أن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة، ليل أمس السبت، وفق حديث له مع وكالة "رويترز".

وتأتي هذه المعارك إثر هجوم عسكري شنه رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في منطقة تيجراي الشمالية المضطربة، في الرابع من نوفمبر الجاري، لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب في تيجراي، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.

وأعربت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما عن القلق من احتمال امتداد القتال إلى مناطق أخرى في إثيوبيا وزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي.