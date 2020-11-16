خلال مؤتمر صحفي.. ”الوطنية للانتخابات” تعلن النتائج الرسمية للمرحلة الثانية بعد ساعات





تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة عصرا، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى “ماسبيرو”.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة تلقت كافة نتائج اللجان العامة على مستوى 13 محافظة جرت فيها الانتخابات بالمرحلة الثانية، كما استقبلت عددا من تظلمات المرشحين على عمليات الاقتراع والفرز التي تم البت فيها، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة الحصر العددي لكل لجنة عامة بدقة، وتمت إضافة أصوات المصريين بالخارج.

وأوضح رئيس “الوطنية للانتخابات” أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوطة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات.