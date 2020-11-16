اشتعال الصراع في إثيوبيا.. زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي: نقاتل على عدة جبهات في إثيوبيا وإريتريا





أعلن زعيم إقليم تيجراي الإثيوبي أن قواته تخوض اشتباكات مع القوات الإريترية “على جبهات عدة” منذ أيام، موضحا أن هناك صواريخ سقطت على مطار أسمرة عاصمة إريتريا، كما أن قواته تقاتل قوات إريترية وإثيوبية على عدة جبهات.

قالت حكومة إثيوبيا، إن المسلحون في إقليم تيجراي أطلقوا صواريخ على أقاليم مجاورة، وذلك وفقاً لوسائل إعلامية.

ووقع، انفجاران في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين، حسب ما أشارت إليه “رويترز”.

من ناحية أخري، قال مدير الإدارة العامة للاجئين في ولاية كسلا السودانية، السر خالد، الأربعاء الماضي، إن “نقطة حمدايك الحدودية بين ولاية كسلا مع دولة إثيوبيا عبر خلالها 5 آلاف إثيوبي، فارين من النزاع العسكري الجاري في إقليم تيغراي، إضافة إلى عبور أكثر من 600 إثيوبي عن نقطة لقودي بولاية القضارف السودانية الحدودية مع دولة إثيوبيا”، مشيرًا إلى أن “النازحين الإثيوبيين الذين نزحوا إلى الأراضي السودانية، بينهم إلى جانب المدنيين بعض العسكريين”.