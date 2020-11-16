طهران تنفي تقريرا صحفيا عن مقتل الرجل الثاني بالقاعدة على أراضيها بعملية إسرائيلية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الجمعة تقريرا يفيد بأن عميلين إسرائيليين قتلا في السابع من أغسطس/آب الماضي بطهران الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"، عبد الله أحمد عبد الله المصري، المتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998. لكن إيران نفت التقرير السبت في بيان لوزارة خارجيتها.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الجمعة عن مسؤولين بالمخابرات قولهم إن عميلين إسرائيليين قتلا في السابع من أغسطس/آب الماضي بأحد شوارع طهران الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة"، عبد الله أحمد عبد الله المصري، والمتهم بالمشاركة في التخطيط لتفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، وذلك في تقرير نفته إيران السبت.

وذكرت الصحيفة أن رجلين على دراجة نارية في طهران قتلا بالرصاص هذا الرجل الشهير بأبي محمد المصري والذي كان يُنظر إليه باعتباره الخليفة المرجح لزعيم التنظيم الحالي أيمن الظواهري. وأضافت أن قتله ظل في طي الكتمان إلى اليوم.

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وقالت وزارة الخارجية الإيرانية السبت في بيان إنه لا يوجد "إرهابيون" من "القاعدة" في إيران. وأضافت: "تحاول واشنطن وتل أبيب من حين لآخر ربط إيران بمثل هذه الجماعات عن طريق الكذب وتسريب معلومات خاطئة للإعلام لتفادي المسؤولية عن الأنشطة الإجرامية لهذه الجماعة وغيرها من الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وقالت نيويورك تايمز في تقريرها إنه لم يتضح الدور الذي لعبته الولايات المتحدة، وذكرت أن السلطات الأمريكية تتعقب المصري وعناصر أخرى من "القاعدة" في إيران منذ سنوات. وأضافت أن "القاعدة" لم تعلن عن موته وأن المسؤولين الإيرانيين تكتموا ما حدث ولم تعلن أي حكومة مسؤوليتها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولي المخابرات الذين لم تذكر أسماءهم أن المصري كان محتجزا في إيران منذ عام 2003، لكنه أصبح طليقا يقيم بحي راق في طهران منذ 2015.

ومضت قائلة إن مسؤولي مكافحة الإرهاب الأمريكيين يعتقدون أن إيران ربما سمحت لمثل هذه العناصر بالعيش بها لتنفيذ عمليات ضد أهداف أمريكية.