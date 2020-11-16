الأمم المتحدة: إن أكثر من 14 ألف شخص فروا من إثيوبيا إلى السودان

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من14 ألف شخص فروا من إثيوبيا إلى السودان، مشيرة إلى أن وتيرة تدفق اللاجئين الجدد تفوق القدرة الحالية على تقديم المساعدات.
هذا ويعاني آلاف الإثيوبيين في ولاية القضارف الحدودية بالسودان جراء عيشهم بلا مأوى، وعدم توفر الأغذية الأساسية، في ظل غياب المساعدات الدولية.
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