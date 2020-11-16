شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهابية تستبيح ساحات السوشيال ميديا فى نشر دعواتها للعنف والتحريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن والخبير بنظم المعلومات، إن ساحات السوشيال ميديا أحد الملاجئ الرئيسية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى ترتكز عليها فى نشر معلوماتها المغلوطة وشائعاتها الزائفة، موضحا أن الإرهابية استباحت ساحتها للدعوة للعنف والقتل مما يجعلها ملاذا آمنا للإرهابيين الذين يمكن أن يتداولوا ما يريدون عليه من خلال حسابات وهمية لهم تخدم أغراضهم.

ولفت إلى أنه لابد من الحذر من أدوات حروب الجيل الرابع والتى يستخدمها الإخوان ويتوسع فيها لبث الفتن والوقيعة بين الدولة وشعبها، موضحا أن مصر لا تحارب فقط العناصر الإرهابية بل هناك تواطؤ ضد الدولة المصرية من جهات وعناصر كثيرة، وهو ما يتطلب من الجميع الحذر فى التعامل مع هذه الوسائل وعدم الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات، خاصة أن الجماعة وظفت شركات بالخارج مقابل ملايين الدولارات لصياغة إدعاءاتها ونشرها على مجال واسع.

وشدد أن تقدم مصر يصيب جهات كثيرة بالفزع، موضحا أن هناك بعض الدول المعادية لا تريد الخير لمصر تدفع أموالا سوداء لهذه الشركات أو لبعض الوسطاء للإضرار بالأمن القومى المصرى من خلال القيام بطرق ملتويه لتقديم الدعم لهم وتمويلهم لخدمة أغراضهم فى التحريض ضد الدولة.