شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود عتمان: "الشيوخ" مجلس نيابي يشارك في التشريع باللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إن لجنة الصياغة انتهت إلى أن "الشيوخ" مجلس نيابي يشارك في التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأي وفقا للمادة 249 من الدستور، وقد يقترح فيما تنتهي إليه دراسته لمعالجة مسألة من المسائل أن تصدر بقانون ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه علي رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التوصية قد تكون بتعديل تشريعي وليس هناك ما يمنع أن يعد المجلس مشروع قانون من هذا المنطلق ويرسله إلي رئيس الجمهورية ويمارس رئيس الجمهورية ما يراه في شأن هذا المقترح.

ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان إلي أن إجتماع لجنة الصياغة اليوم شهد الاتفاق على المواد الخلافية ،ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولى .

وأشار إلى أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه.

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وحول ميعاد مناقشة الجلسة العامة لمشروع اللائحة علق الأمين العام لمجلس الشيوخ بتأكيدة أنه إذا انتهت اللجنة الخاصة لاعداد اللائحة من مناقشتها يوم 17 وكذا مجلس الدولة من مراجعه مشروع القانون قبل يوم 29 نوفمبر – الموعد المحدد للجلسة العامة - بوقت كاف من الممكن أن يُدعي المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها علي مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، قائلاً : بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعي الأول .

وشدد إسماعيل،علي أنه لا تعارض بين مجلسي النواب والشيوخ بل علاقتهما تكاملية، فمجلس النواب يقر التشريعات.