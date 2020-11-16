شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الدائم بـ "المحامين العرب" يعلن سحب الثقه من ناصر الكريوين الأمين العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اجتماعا طارئا له اليوم الأحد، بدعوة من نقابة محامى الأردن، وناقش الاجتماع سحب الثقة من ناصر الكريوين الأمين العام بناء على طلب وموافقه عدد 53 عضوا من أصل 73 عضوا _ على حد قولهم_ وإعادة شغل موقع الأمين العام.
وأعلن المجتمعون عن سحب الثقة من ناصر الكريوين من مقعد وصفة الأمين العام، مضيفين أنه بعد تقدم مكاوي بن عيسى بطلب الترشح لمقعد الأمين وافق الحضور بالأغلبية على انتخابه لمنصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.
كما وافق المجتمعون علي استحداث مقعد القدس بفلسطين واختيار جواد عبيدات نقيب فلسطين بعد انتهاء مدته أمينا عاما مساعدا عن فلسطين، والموافقة على استحداث مقعد طرابلس لبنان .
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الدائم بـ "المحامين العرب" يعلن سحب الثقه من ناصر الكريوين الأمين العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.