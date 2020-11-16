شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المتهم بالتعدى على بائع خضراوات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
بالفحص تم التوصل إلى تحديد طرفى الواقعة (المجنى عليه "بائع خضراوات") وأحد الأشخاص (عاطل "له معلومات جنائية").
وأمكن ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.
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