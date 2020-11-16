شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الشيوخ يعلن انتهاء لجنة الصياغة من اللائحة الداخلية للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، انتهاء لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس من أعمالها، اليوم الأحد، بمراجعة صياغة اللائحة تمهيداً لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المزمع عقدها 17 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال عتمان في تصريحات للمحررين البرلمانيين، في أعقاب انتهاء الاجتماع اليوم، إن مشروع اللائحة الداخلية يتكون من 306 مادة وفقا لما تم الاستقرار عليه.

ولفت عتمان، إلي احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفاً في 29 نوفمبر لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها، لافتاً إلي أن هناك اتجاه بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.

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وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلي أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلي مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، علي أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.

وشارك فى اجتماع لجنة الصياغة اليوم، كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقي عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

وتتضمن المسودة فى مجموعها "306"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الآولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.