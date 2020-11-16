شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": الإخوان أصبحت "كارت محروق" ومحاولات استقوائهم بالخارج بائسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن كل الأحداث والشواهد أكدت أن لا فائدة من محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في الاستقواء بالخارج أمام إصرار الشعب ووعيه، مشدداً على ضرورة أن نذكر هذا التنظيم الدولي بمحاولاته البائسة في الاستقواء بالخارج قبل 30 يونيو من أجل استمراره فى الحكم، حتى جاء يوم 30 يونيو لتنتصر كلمة الشعب أمام أى محاولات ورد الشارع على أوهامهم بالملايين فى الميادين.

وأضاف عدلى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من مساعى الجماعة الإرهابية لتشويه صورة مصر بالخارج ومحاولة إسقاط فرصها فى العلاقات الاقتصادية والدولية، إلا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكنت من عبور الأزمة وعادت علاقاتها بقوة، مشدداً على أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت لا تملك أى فرصة فى الشارع المصرى، والذى لفظها نهائيا وأصبحت تعرف لديه بأنها جماعة العنف والدم.

وذكر أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الجميع بات يعلم أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت بمثابة "كارت محروق" ولا أحد يستطيع الرهان أو الاعتماد عليهم ومحاولة إعادتهم للمشهد من جديد لن تفلح في الوقت الذي لفظهم فيه الشارع المصري نهائيا، والذى قال كلمته منذ 30 يونيو ولا يزال عليها حتى الآن.