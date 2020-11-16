شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": الإخوان أصبحت "كارت محروق" ومحاولات استقوائهم بالخارج بائسة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عدلى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه على الرغم من مساعى الجماعة الإرهابية لتشويه صورة مصر بالخارج ومحاولة إسقاط فرصها فى العلاقات الاقتصادية والدولية، إلا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكنت من عبور الأزمة وعادت علاقاتها بقوة، مشدداً على أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت لا تملك أى فرصة فى الشارع المصرى، والذى لفظها نهائيا وأصبحت تعرف لديه بأنها جماعة العنف والدم.
وذكر أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الجميع بات يعلم أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت بمثابة "كارت محروق" ولا أحد يستطيع الرهان أو الاعتماد عليهم ومحاولة إعادتهم للمشهد من جديد لن تفلح في الوقت الذي لفظهم فيه الشارع المصري نهائيا، والذى قال كلمته منذ 30 يونيو ولا يزال عليها حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإعلاميين": الإخوان أصبحت "كارت محروق" ومحاولات استقوائهم بالخارج بائسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.